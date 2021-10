Proseguono incessantemente gli impegni lavorativi di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. Lei ha debuttato con successo alla conduzione di GF Vip Party insieme a Gaia Zorzi, mentre lui è uno dei concorrenti più apprezzati della nuova edizione di Tale e Quale Show. Un impegno che richiede una rigida preparazione prima del live in puntata, ore ore di lavoro fra trucco, lezioni di canto e studio del personaggio.

Così, per sostenere Pierpaolo visibilmente stanco, Giulia gli ha fatto una sorpresa dolcissima, in tutti i sensi. Un tiramisù: “Per tirarti su il morale”.

“Mi basti tu. Sei il mio tiramisù, il mio profiterole, la mia cheesecake”, risponde teneramente Pier.

Niente è più dolce di loro ❤️.