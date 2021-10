GF Vip 6, Sophie Codegoni: “Non faccio sesso da 6 mesi”

È un’inquilina della casa più spiata della TV, ha solo 19 anni e quasi mezzo milione di followers sui social. Ma prima del GF Vip 6 e delle dirette TV su Canale 5, Sophie Codegoni è stata protagonista di un servizio piccantissimo per MOW.

Nell’intervista che ha rilasciato in esclusiva al magazine lifestyle di AM Network, Sophie si è raccontata totalmente: dalla prima volta in cui ha fatto sesso “a 14 anni”, fino all’ultima che è lontana dall’ingresso nel reality: “L’ultima volta… Non me lo ricordo nemmeno più! Ma proprio neanche come si fa! Credo sia stata sei mesi fa oramai”.

Sophie si definisce una “sfigata in amore”: “Non me ne va bene una. Vedo alcune ragazze che hanno bellissime relazioni e appena finiscono ne iniziano altre stupende. Io niente. Non ne trovo uno giusto”.

Parlando di gossip e delle voci che la vedono legata a Zaniolo e Fabrizio Corona tiene a precisare: “Solo amici. C’è stato un momento in cui mi hanno affibbiato sette fidanzati in una settimana. Quando la realtà è che non ho mai avuto una storia con nessuno dopo Matteo (corteggiatore di Uomini e Donne, ndr).

Per quanto riguarda la chirurgia estetica, ammette di aver fatto due ritocchini: “Le labbra che però adesso ho diminuito perché avevo esagerato. E il seno. Le tette erano la cosa principale”.