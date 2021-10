GF Vip 6, Manuel Bortuzzo scarica Lulù: “Non rompermi i coglio*i”

Scoppia la prima coppia del GF Vip 6: Manuel Bortuzzo ha deciso di chiudere la storia con Lulù Selassiè.

Dopo la puntata dello scorso venerdì, i due si sono confrontati sul loro rapporto. Mentre la Princess ha voglia di continuare, per il 22enne triestino la situazione non può evolversi in altri modi.

Un discorso che Lulù non è riuscita a mandare giù.

Nel corso del weekend, è tornata più volte da Manuel per cercare di rimettere in moto la loro storia, fino a quando, nel pomeriggio di domenica, il ragazzo si è visibilmente spazientito per la sua gelosia nei confronti di Sophie, scaricandola senza mezzi giri.

“Inizia a non rompermi i coglio*i per queste cose qua e lasciami in pace. Non sono venuto per cercarmi la fidanzata, stiamo parlando del nulla”.

Nel lungo confronto, Manuel ribadisce come abbia bisogno dei suoi spazi e di come voglia vivere serenamente e senza oppressioni l’esperienza del Grande Fratello.

Sembrava tutto chiarito fino a quando, prima di andare a dormire, Lulù è tornata all’attacco, quasi ‘supplicandolo’ di riprovarci ancora. Ma Manuel questa volta è ancora più chiaro.

View this post on Instagram Un post condiviso da manuel.bortuzzo_fan (@manuel.bortuzzo_fan)