Coming out day: i più famosi degli ultimi anni

L’11 ottobre è il Coming Out Day, ricorrenza internazionale nata per celebrare l’atto con cui una persona rende pubblico il proprio orientamento sessuale. Un gesto di libertà diventato simbolo di rivendicazione dei diritti per la comunità LGBT. Negli ultimi anni sono stati tanti i personaggi famosi ad aver dichiarato apertamente la propria omosessualità. Ecco alcuni dei più celebri.

LADY GAGA

Una delle più famose popstar del mondo ha già da qualche anno rivendicato la propria bisessualità, ammettendo di esserlo sempre stata. Si è costantemente battuta in difesa dei diritti della comunità LGBT, è stata fonte di ispirazione artistica come conferma il suo brano ‘Born this way’

MILEY CYRUS

“Mi sento libera, mi sento niente. Io sono aperta, io sono libera, io sono pansessuale”. Con queste parole Miley Cyrus ha spiegato il suo orientamento sessuale. Una vita impegnata nella difesa dei diritti LGBT, oggi è sposata con l’attore Liam Hemsworth, ma in passato si è parlato di una storia con la modella Stella Maxwell.

MIKA

Il coming out è avvenuto nel 2012 dopo aver smentito a più riprese la sua bisessualità. Il cantante di origini libanesi con cittadinanza britannica e un ottimo rapporto con l’Italia ha smesso inserito nelle canzoni le sue storie d’amore.

MICHELE BRAVI

Il 26enne vincitore della settimana edizione di X Factor in un’intervista a Vanity Fair ha dichiarato: “Non ho bisogno di fare coming out perché nessun giovane si stupisce che mi sia innamorato di un ragazzo, e penso che nessuno dei miei coetanei si tirerebbe indietro se gli capitasse di provare un’emozione per una persona dello stesso sesso”.

BRANDON FLYNN

Interprete di Justin Foley, uno dei volti protagonisti di Tredici, la fortunatissima serie tv adolescenziale in onda su Netlix, ha fatto coming out su Instagram, ammettendo la sua omosessualità.

RICKY MARTIN

Nel 2010 il cantante ha fatto coming out: “Mi dicevano che molti in questo mondo non sarebbero stati preparati ad accettare la mia vera natura e che mia carriera sarebbe stata distrutta“. Oggi è uno dei volti simbolo della comunità LGBT.

WENTWORTH MILLER

L’attore protagonista della serie tv Prison Break dichiarò la propria omosessualità dopo aver rifiutato un invito al Festival Internazionale del Cinema di San Pietroburgo: “Come uomo gay devo declinare l’invito. Sono profondamente preoccupato per l’atteggiamento attuale nei confronti di uomini e donne gay da parte del governo russo”.

TIZIANO FERRO

DEMI LOVATO

TAYLOR SCHILLING

MADAME