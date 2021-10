Amici 21, regole infrante e poca disciplina. Maria De Filippi riprende alcuni alunni

Non solo ospiti ed esibizioni. Quella di oggi di Amici 21 è stata una puntata di ‘sgridate’ e brutte figure. Al centro della vicenda Inder e Flaza che non hanno rispettato i provvedimenti della scuola sull’uso limitato dei cellulari. La produzione infatti, ha documentato tutto con diversi video mostrati in puntata da Maria De Filippi e così, ad entrambe gli alunni, è stata momentaneamente ritirata la maglia.

Oltre alla delusione delle professoresse referenti di canto, Pettinelli per Inder e Cuccarini per Flaza, per l’atteggiamento assunto dai propri alunni, a soffermarsi su quanto accaduto in settimana è stata la padrona di casa, che seppur in modo pacato, ha ripreso e redarguito gli alunni della scuola.

Le parole di Maria De Filippi

“Non potete prendere della televisione solo quello che vi fa comodo e non quello che vi fa fatica”, ha detto la De Filippi rivolgendosi ai ragazzi. “Non c’è nessuno che nasce bravo anche se ha talento. Se venite qua e non seguite le lezioni, non venite. Ci sono altri talent che non richiedono tutto questo (orari e puntualità ndr) e che hanno gli stessi successi discografici e non ho nessun problema se qualcuno si alza e dice ‘non mi va di alzarmi presto o di fare danza’”.