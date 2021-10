GF Vip 6, Sophie dichiara guerra a Soleil per Gianmaria: “È gelosa di me”

Sarà “friccicarella” la nuova puntata del Grande Fratello Vip 6. Nel corso della diretta saranno tanti i temi affrontati, dal confronto tra Manuel e Lulù al bacio tra Nicola e Miriana.

Ma di certo non mancherà il blocco per uno strano quadrilatero di cui si sta parlando nell’ultima settimana: quello tra Sophie, Gianmaria, Soleil e, ovviamente, Greta.

Gianmaria e Sophie hanno dormito insieme diverse volte, e l’imprenditore sembra essere attratto dall’ex tronista, al punto di essersi anche confidato con Miriana sui dubbi che gli sono nati nei confronti di Greta, la sua attuale compagna che lo aspetta fuori dalla casa.

Nel frattempo, però, a detta di Sophie ci sarebbe qualcuno infastidito dal loro avvicinamento. Secondo la modella Soleil non avrebbe gradito la perdita di attenzioni di Gianmaria e, per questo, avrebbe rivolto la sua gelosia contro Sophie.

La 20enne ha raccontato agli altri inquilini della casa di aver ricevuto varie frecciatine dalla modella, e di aver capito che il motivo di questo comportamento è dettato dalla sua gelosia nei suoi confronti.

Venuta a conoscenza di quanto detto da Sophie, Soleil ha parlato con Alex Belli, dicendosi molto dispiaciuta per il fatto che la sua “amica” non abbia avuto il coraggio di venirne a parlare direttamente con lei.

In attesa dell’evolversi della situazione, sul web sono sorti alcuni dubbi: ma Sophie non si era accordata con Alex Belli e Soleil per fare uno scherzo a Gianmaria facendogli credere di avere interesse per lui? E perché questo attacco improvviso a Soleil il giorno prima delle nomination?

Una cosa è certa: stasera ne vedremo delle belle.