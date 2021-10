I fan di Emma Marrone contro Fedez. Il rapper: “Cosa ho detto di male?”

Poche parole possono scatenare un vero e proprio caso. Lo sa bene Fedez, ormai abituato ad essere al centro di critiche per ogni sua uscita pubblica. Le ultime, in ordine cronologico, le ha ricevute dopo la pubblicazione dell’episodio di questa settimana del suo podcast, Muschio selvaggio. Il numero 66.

Il rapper, parlando di concerti, racconta di una sua esperienza a un live di Emma Marrone. “Vado a Roma convinto di vedere un concerto di quelli che ero abituato a vedere e invece erano tutti seduti”, ricorda l’artista di “Meglio del cinema”, ai tempi rimasto sorpreso perché “era anche un periodo in cui Emma era anche super in hype. Non capisco perché, forse era un pubblico comodo”. Accusato di essere troppo sarcastico, Fedez ha così commentato il polverone scatenato su Twitter chiedendo persino aiuto alla diretta interessata del contendere, Emma.

“Ma scusate- si legge nella risposta del rapper a una fan- non ho insultato nessuno, sono stato ad un concerto della mia amica Emma con i posti a sedere al Foro Italico parecchi anni fa, Che cosa ho detto di male? Emma aiutami tu”.



Ma scusate non ho insultato nessuno, sono stato ad un concerto della mia amica Emma con i posti a sedere al foro Italico parecchi anni fa. Che cosa ho detto di male? 😅@MarroneEmma aiutami tu 😄 https://t.co/uM11GqJ5PA — Fedez (@Fedez) October 11, 2021

Non si è fatta attendere la risposta dell’ex Amici: “Fede stai sereno! Anche perché il valore di un’artista non si misura dalla gente seduta o in piedi ai concerti. Dai raga… state calmi. Non ha detto niente di male”.

A nulla è bastato il messaggio e il successivo tweet di Fedez – “Il concerto era bello anche da seduto” – a calmare le acque ma ormai il papà di Leone e Vittoria è di certo abituato agli attacchi. Della discussione rimane soprattutto il tweet di chiusura della Marrone che mette tutti d’accordo: “Lo so… non ho mai fatto concerti brutti”.