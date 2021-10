Grey’s Anatomy 18, ecco quando debutta la nuova stagione

Vincitrice del Golden Globe Award nel 2007 per la migliore serie drammatica e nominata per diversi Emmy, tra cui Miglior Serie Drama, Grey’s Anatomy è considerata una delle serie televisive più popolari del nostro tempo. Il medical drama, giunto alla sua diciottesima stagione, segue Meredith Grey e il team di medici del Grey Sloan Memorial che si trovano ad affrontare quotidianamente decisioni di vita o di morte. I protagonisti cercano conforto l’uno nell’altro e, a volte, più di una semplice amicizia. Insieme scoprono che nella medicina e nelle relazioni non tutto può essere bianco o nero.

Creata da Shonda Rhimes, la serie è interpretata da Ellen Pompeo (Meredith Grey), Chandra Wilson (Miranda Bailey), James Pickens Jr. (Richard Webber), Kevin McKidd (Owen Hunt), Kim Raver (Teddy Altman), Camilla Luddington (Jo Wilson), Caterina Scorsone (Amelia Shepherd), Kelly McCreary (Maggie Pierce), Chris Carmack (Atticus “Link” Lincoln), Jake Borelli (Levi Schmitt), Richard Flood (Cormac Hayes) e Anthony Hill (Winston Ndugu).

GREY’S ANATOMY 18, DATA DI USCITA

Disney+ ha annunciato che la diciottesima stagione di Grey’s Anatomy debutterà in Italia in esclusiva sulla piattaforma streaming da mercoledì 27 ottobre.



Shonda Rhimes (Scandal, Le regole del delitto perfetto, Station 19) è la creatrice ed executive producer della serie. Betsy Beers (Scandal, Le regole del delitto perfetto, Station 19), Mark Gordon (Salvate il soldato Ryan) Krista Vernoff (Shameless) Debbie Allen, Zoanne Clack e Meg Marinis sono gli executive producer. Grey’s Anatomy è prodotta da ABC Signature, parte dei Disney Television Studios.