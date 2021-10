Kylie Jenner lancia la limited edition di Nightmare per Halloween

Collaborazione ‘graffiante’ per Kylie Jenner che unisce le forze con il franchise di Nightmare (A Nightmare on Elm Street) per una collezione da ‘incubo’.

L’imprenditrice ha lanciato KYLIE X NIGHTMARE ON ELM STREET COLLECTION, una serie di cosmetici in edizione limitata in occasione di Halloween.

Il rosso in tutte le sue tonalità è il colore che domina la collezione, dalla palette ai gloss, per una perfetta sfumatura al sangue.

La collezione è disponibile da oggi sul sito ufficiale kyliecosmetics.com

