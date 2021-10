GF Vip 6, scoppia il ‘bicchiere gate’: guerra tra Raffaella Fico e Soleil

Nuova lite al Grande Fratello Vip 6. Dopo una settimana piuttosto tranquilla, nel giro di pochi giorni i malumori sono tornati a prendere il sopravvento, scoperchiando rancori evidentemente mai spariti.

Nel mirino della casa ancora Soleil, che ha avuto un’accesa discussione con Raffaella Fico per colpa di un bicchiere.

Il bicchiere gate

Tutto nasce da un gioco ideato dal Grande Fratello. Al suono di una sirena, i concorrenti nominati dalla regia devono correre a premere un pulsante in giardino. Per farlo hanno 30 secondi di tempo. Chi lo schiaccia dovrà dovrà subire una penitenza pensata dal GF: se nessuno degli inquilini preme il pulsante o si rifiuta di fare la penitenza si ridurrà il budget della spesa settimanale.

Al suono della prima sirena è stato fatto il nome di Soleil e Davide. La modella aveva un bicchiere in mano pieno di gelato, e correndo lo ha poggiato irruentemente sul tavolo dove era seduta Raffaella Fico. La ex di Mario Balotteli si è spaventata, e ha urlato contro Soleil per il suo gesto maldestro, accusandola che avrebbe potuto ferire qualcuno se il bicchiere si fosse rotto: “Poteva esplodermi in faccia e sfregiarmi”.

La Fico ne ha subito parlato con le altre inquiline, ricreando la spaccatura di qualche settimana fa.

Forse una reazione un tantino esagerata?