Salve esperti,

avrei necessità di un consiglio. Sono una ragazza di 17 anni ho un account su un social. Pensavo di aver fatto attenzione ad aggiungere amici ma purtroppo ho aggiunto qualcuno di spiacevole. Ha iniziato a commentare offendendomi e commenta anche i post dei miei amici. A volte usa parole molto pesantissime ho provato ha segnalarlo ed infatti per un pò non è più comparso ma poi non so come è tornato a bomba. Non so neanche se è un lui o una lei e non so come abbia fatto a riaccedere ai miei post, pensavo di avere fatto tutto per la protezione della privacy, ma forse ho sbagliato qualcosa? ricompare sotto altri profili non so più che fare a questo punto mi cancello! che dite se rifaccio un nuovo account? grazie mille

Anonima, 17 anni

Cara Anonima,

capiamo benissimo la preoccupazione ma soprattutto l’angoscia che tutto questo può provocare. Un estraneo/a che invade i nostri spazi, virtuali, e che senza alcuna logica ci insulta, credo che ci provochi anche un sentimento di paura, non solo di rabbia. Crediamo che le mosse da fare, se già non lo hai fatto, è di chiedere un consiglio a chi ti sta vicino, i tuoi genitori, qualcuno di cui ti fidi e ti possa consigliare su come muoverti. Crediamo che queste cose debbano essere segnalate alle autorità competenti, quello che sta facendo è un vero e proprio reato. Gli adulti potrebbero suggerirti come proteggere meglio la tua privacy, a volte basta una semplice informazione, un solo dato sensibile, per essere rintracciato nella rete. Soprattutto potrebbero occuparsi loro di provvedere, anche attraverso una denuncia alla polizia postale, a fermare tale individuo. Non puoi fare tutto da sola, chiedere aiuto non è una sconfitta o mettere in evidenza che non si è in grado di gestire certe situazioni, ma è veramente un atto di coraggio e di giustizia.

Se vorrai tenerci aggiornati o hai altri dubbi o perplessità non esitare a scriverci nuovamente.

Un caro saluto!