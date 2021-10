Adele conferma i rumors sul suo nuovo album: “30” arriva a novembre

Sono state settimane di supposizioni, ipotesi e hype crescente. Ora è la stessa Adele a cancellare ogni dubbio e confermare l’arrivo del suo prossimo disco. L’artista annuncia sui social data e titolo del progetto. Si chiama “30” e arriva su tutte le piattaforme il 19 novembre, proprio come i fan attentissimi avevano anticipato. La novità, però, è la copertina che la vede radiosa su uno sfondo verde.

Anticipato dal singolo in uscita domani a mezzanotte, “Easy on me”, il progetto è il quarto della carriera della 33enne, ferma discograficamente al 2015. “30” era in cantiere da ormai 3 anni, come spiega la stessa Adele nella lunga lettera che accompagna la news di oggi.

“Di certo- si legge- non ero per niente vicina a dove speravo di essere quando ho iniziato questo disco quasi 3 anni fa. Piuttosto il contrario. Mi affido alla routine e alla coerenza per sentirmi sicura, l’ho sempre fatto. E nonostante ciò ero coscientemente – volontariamente – pronta a gettarmi i un labirinto fatto di confusione e tumulto interiore! Ho imparato tante verità su di me nel percorso. Ho lasciato tanti strati ma ho anche avvolto me stessa in nuovi. Ho scoperto mentalità sane, utili e genuine tanto per cominciare e sento di aver finalmente trovato i miei sentimenti di nuovo. Direi addirittura che non mi sono mai sentita così in pace nella mia vita. Così, sono pronta a far uscire questo album“.

“30” sembra così essere il disco della rinascita e la stessa Adele ammette di averlo avuto come coperta di Linus “nel periodo più turbolento della mia vita”.

E nella lettera scrive ancora: “Quando lo stavo scrivendo, è stato un amico che viene a casa per sollevarti con una bottiglia di vino. Un saggio amico che dà i migliori consigli” ma anche “quello che resta tutta la notte sveglio per tenerti la mano mentre piangi inesorabilmente senza sapere perché”. Insomma, una guida e un supporto costante nel processo in cui “ho ricostruito la mia casa e il mio cuore”. Il disco parla di tutto questo e presto vedrà la luce. I fan non vedono l’ora.