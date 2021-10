Aka7even: “Troppo giovane per un libro? Non giudicate il perché l’ho fatto”

La storia di Aka7even diventa un libro. Un racconto preciso delle difficoltà avute crescendo e superate prima del successo avuto con Amici di Maria De Filippi. Il ragazzo si apre ai suoi fan e cancella ogni filtro raccogliendo le esperienze vissute in questi suoi primi 20 anni. Ed è proprio l’età del giovane, però, a far storcere il naso a qualcuno. Il cantautore è stato, infatti, criticato per la scelta di scrivere un volume autobiografico così presto. È così che l’interprete di “Loca” si è lasciato andare a un breve sfogo su Twitter per placare gli animi.

Lo sfogo di Aka7even

“La mia storia non la conosce nessuno– scrive- o per lo meno conoscete 1/4 di ciò che sono e che ho passato. Se ho deciso di scrivere un libro è perché ho deciso di mettermi a nudo, di farmi conoscere per quello che sono e per ciò che ho vissuto. Non ci sono altre motivazioni”.

E la domanda più frequente ricevuta è una sola, come scrive lui stesso: “A 20 anni non si può scrivere un libro?”. La risposta è ovvia: “Bene. Io l’ho fatto. Non giudicate un libro dalla copertina, ma dal contenuto”. Di cosa parla il volume? Di Luca Marzano, di un bambino di 7 anni che affronta l’esperienza traumatica del coma e la sfida della musica.

“7 vite”, questo il titolo del libro, sarà disponibile dal 23 novembre ma è già in preorder al sito di Mondadori. Sui social è spuntata una piccola anteprima.