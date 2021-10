VIDEO| Atterrato a Roma l’ultimo storico volo di Alitalia, la commozione dell’equipaggio

È atterrato all’aeroporto di Roma Fiumicino l’ultimo volo targato Alitalia. Decollato alle 22.36 del 14 ottobre si è conclusa la storia della compagnia di bandiera italiana durata quasi 75 anni. Da oggi il suo posto verrà preso da Ita, ma il brand Alitalia che ci ha portato in giro per il mondo per tutti questi anni continuerà ad esistere. La compagnia lo ha infatti rilevato in extremis per 90 milioni di euro.

Per il suo ultimo volo l’aereo era praticamente pieno, con 180 passeggeri a bordo e al volante il comandante Andrea Gioia, 55 anni, formatosi nella scuola di volo Alitalia. Lo stesso comandate che si è lasciato andare ad un commovente saluto nel discorso ai passeggeri: “Godetevi questo volo storico e tenetevi la carta d’imbarco perché un pezzo di storia dell’aviazione italiana”.

In questo volo anche la hostess Laura Canto ha voluto ringraziare i passeggeri: “Signore e signori innanzitutto volevo ringraziavi per averci accompagnato durante questi 74 anni. Oggi è il nostro ultimo volo e di cuore grazie per aver volato sempre con noi e per averci dato fiducia”.

Ecco alcune foto storiche di Alitalia, dai primi voli alle conquiste epocali: