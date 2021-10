Chris Martin dedica My Universe a Dakota Johnson: “Sei il mio universo”

Una dichiarazione d’amore di quelle con la D maiuscola quella fatta da Chris Martin a Dakota Johnson.

In occasione dell’uscita del nuovo album “Music of the Spheres”, da oggi online e negli store, i Coldplay hanno suonato allo Shepherd’s Bush Empire davanti ad un pubblico ristretto di persone.

Prima di cantare il brano “My Universe”, singolo in featuring con i BTS estratto dal disco, Chris ha guardato verso Dakota Johnson, tra gli spettatori in platea, indicandola e dedicandogli a gran voce il suo amore:

“Questa canzone parla del mio universo. E lei è qui! Grazie amore, sei tu il mio universo”.

Dakota Johnson e Chris Martin

Chris Martin e Dakota Johnson sono una coppia da 4 anni. I due sono stati fotografati insieme per la pria volta nel gennaio del 2018, ma la loro relazione era già iniziata nell’ottobre del 2017. Per il cantante dei Coldplay, l’attrice è stata la prima storia seria dopo la separazione nel 2016 da Gwyneth Paltrow, con cui è stato sposato per 13 anni.