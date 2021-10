Ho avuto un rapporto protetto nel mio periodo fertile ma…

Salve, ho avuto un rapporto il 17 esimo giorno di ciclo quindi nel mio periodo fertile, il rapporto è stato protetto e con eiaculazione nel profilattico ma esterna. Potrebbe esserci qualche rischio?

Anonima, 18 anni

Cara Anonima,

se il rapporto, come tu stessa sottolinei, è stato protetto dall’inizio alla fine e non vi è stata alcuna eiaculazione interna o eventuale rottura del preservativo non vi dovrebbe essere alcun rischio.

Per vivere in maniera più serena e sicura l’area della sessualità potreste anche consultare un ginecologo o recarvi presso un Consultorio della vostra zona, per avere maggiori informazioni rispetto ai diversi metodi contraccettivi in commercio. Questo vi permetterà di scegliere poi quello che maggiormente rispecchia le vostre esigenze.

