Dopo il libro Aka7even annuncia l’arrivo di un nuovo singolo

Qualche giorno fa Aka7even aveva stuzzicato i suoi fan richiamandoli sui social alle 18 in punto promettendo loro un annuncio che poi non è arrivato o, almeno, non completamente. Ieri, il cantautore ha finalmente svelato le sue carte e rivelato l’arrivo di un nuovo singolo. Uscirà il 29 ottobre “6 P.M.”. In effetti, le 18 c’entravano eccome e ora il collegamento è ovvio. Il brano è disponibile in presave e preorder.

“6 PM”, prodotta da Cosmophonix, porta con sé la nostalgia di un amore finito, durato forse troppo poco.

“6 PM -commenta Aka 7even- è una power ballad malinconica che racconta la fine di un amore, è una riflessione sul tempo e sul suo ruolo nella vita di tutti noi, nelle nostre relazioni. Ogni fine ha un sapore amaro, ma porta con sé anche tanti ricordi, da ripercorrere e conservare. A fare da sfondo a questo viaggio, un’atmosfera cittadina, quella del traffico delle 6 PM, che ha sostituito l’estate terminata come tutte le cose che durano poco. Proprio come nel libro che potrete leggere tra poco, in 6PM mi sono messo a nudo. Spero che questo brano possa farvi conoscere ancora un’altra sfumatura di me e della mia musica e che vi faccia cantare a squarciagola”.

“6 P.M.” è solo una delle novità che coinvolgeranno l’ex Amici nelle prossime settimane. L’artista, al secolo Luca Marzano, pubblicherà anche il suo primo libro il 23 novembre. “7 vite”, questo il titolo del progetto, racconterà la vita, le difficoltà e le aspirazioni del 20enne campano.