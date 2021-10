Nella Capitale un flash mob per sollecitare la cittadinanza italiana a Patrick Zaki

Arriva domani a Roma ‘Walking for Patrick’. L’iniziativa, lanciata dalla community ‘Station to Station’, si svolgerà alle 12 in piazza Santi Apostoli e coinvolgerà attraverso un flash mob, l’Onorevole Filippo Sensi, 6000 sardine, la piattaforma Change.org., FLC CGIL Nazionale e Amnesty Italia.

Quello di domani è l’evento finale della lunga marcia per l’Italia partita da Brescia, in cui sono stati compiuti un milione e 500mila passi in un mese. ‘Station to Station’ è autrice della petizione per la cittadinanza italiana in favore di Patrick Zaki su Change.org (Change.org/ PatrickZakiCittadinoItaliano) che ha dato origine alle relative mozioni parlamentari e le cui firme, provenienti da diversi paesi europei, sono state consegnate lo scorso luglio a Strasburgo nelle mani del Presidente del Parlamento Europeo David Sassoli.

LEGGI ANCHE: Patrick Zaki, impennata di firme da tutta Europa per la sua petizione