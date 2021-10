Harry Styles ottiene un ruolo in un film Marvel: avrà a che fare con Thanos

Harry Styles entra nel mondo Marvel. Il cantautore sarà protagonista di uno dei prossimi film con il ruolo di Starfox/Eros, fratello del villain dei villain Thanos. A confermarlo è Variety che riporta le parole dello sceneggiatore Matt Donelly. Reciterà probabilmente in un prequel che racconterà la storia del cattivo interpretato da Josh Brolin.

Big reveal from #TheEternals premiere — Harry Styles has joined the MCU as Eros, brother of Thanos. — Matt Donnelly (@MattDonnelly) October 19, 2021

Un personaggio in grado di far innamorare

Nei fumetti, Starfox è descritto come parallelamente opposto al tanto temuto Thanos: nato con aspetto umano, allegro e spensierato. Il suo maggior potere è quello di stimolare i centri del piacere delle menti altrui e creare ponti tra quelle di due persone che finiscono inevitabilmente per avere sentimenti l’uno per l’altra. D’altronde, il nome Eros suggeriva già qualcosa.

La notizia, ovviamente, ha mandato i fan del 27enne in visibilio che già non vedono l’ora di vederlo all’opera.