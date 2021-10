Tg Diregiovani – Edizione del 19 ottobre 2021

Nelle news del Tg Diregiovani:

– FRIDAYS FOR FUTURE, IN OCCASIONE DEL G20 IL 30 OTTOBRE SI SCENDE IN PIAZZA A ROMA

“Questo 22 ottobre scendiamo di nuovo in piazza in tutto il mondo. Sabato 30 ottobre a Roma, dopo lo sciopero studentesco del 29 ottobre organizziamo, assieme a molte associazioni e gruppi, un corteo generale in occasione della conclusione del summit del G20. Invitiamo ciascuno a unirsi”. Queste le parole dei Fridays For Future Italia, diffuse in una nota. “Vogliamo azioni immediate, e alla COP26 i governi del mondo devono rispettare le loro promesse per difendere le condizioni di vita attuali e future e i nostri sistemi di supporto vitale”, spiegano nel documento. “Facciamo particolare pressione perché non sia lasciato indietro nessuno, in particolare i più emarginati”, concludono;

– MICHELE BRAVI ANNUNCIA IL SUO NUOVO SINGOLO

Uscirà il 22 ottobre il nuovo brano di Michele Bravi ‘Cronaca di un tempo incerto’, già disponibile in presave e preorder. Scritto da Federica Abbate, Michele Bravi, Cheope e Francesco ‘Katoo’ Catitti, che ne ha curato anche la produzione, ‘Cronaca di un tempo incerto’ chiude il racconto de ‘La Geografia del Buio’. Si tratta di un progetto artistico in cui la parentesi musicale abbraccia la forma del cortometraggio cinematografico. Il videoclip ufficiale, disponibile da lunedì 25 ottobre, verrà presentato in anteprima ad ‘Alice nella Città’ la sera di venerdì 22 ottobre;



– ‘ETERNALS’ CHIUDE LA FESTA DEL CINEMA: SUL RED CARPET ANCHE KIT HARINGTON E ANGELINA JOLIE

È ‘Eternals’ di Chloé Zhao il film scelto per chiudere il programma della Festa del Cinema di Roma e di ‘Alice nella città’. La pellicola sarà presentata in anteprima domenica 24 ottobre all’Auditorium Parco della Musica. Sul red carpet delle ore 18.30 ci saranno Chloé Zhao, Gemma Chan, Richard Madden, Kit Harington e Angelina Jolie. Il film arriverà nelle sale italiane mercoledì 3 novembre, distribuito da The Walt Disney Company Italia;



– ‘ROSSO RELATIVO’ DI TIZIANO FERRO COMPIE 20 ANNI: IN ARRIVO L’EDIZIONE CELEBRATIVA

Vent’anni fa, il 26 ottobre 2001, Tiziano Ferro debuttava sulla scena nazionale con ‘Rosso relativo’. Un disco che, però, più che da esordiente suonava già da grande star navigata. Ora Carosello Records festeggia quel lancio con la pubblicazione di due cofanetti speciali, uno in formato vinile e l’altro in CD, contenente tre versioni rimasterizzate, esclusive e multilingua. ‘Rosso Relativo’ è anche l’album che ha portato Tiziano Ferro a vincere diversi premi, tra questi il Premio Italiano della Musica come Rivelazione dell’anno e il Premio come Rivelazione italiana dell’anno del ‘Festivalbar’. Tiziano Ferro celebrerà l’anniversario di ‘Rosso Relativo’ con una diretta Instagram il 26 ottobre. Maggiori dettagli in arrivo;

– ‘STRAPPARE LUNGO I BORDI’, ONLINE IL TRAILER E LA LOCANDINA

Sono online il trailer e la locandina di ‘Strappare lungo i bordi’ la serie italiana di animazione scritta e diretta da Zerocalcare, pseudonimo del celebre fumettista italiano Michele Rech. Le immagini della clip sono accompagnate da ‘Strappati lungo i bordi’, la title track della serie scritta dal cantautore romano Giancane, con cui Zerocalcare ha creato un sodalizio nel 2018, durante la realizzazione del video del brano ‘Ipocondria’. ‘Strappare lungo i bordi’ sarà disponibile su Netflix dal 17 novembre. La serie è stata presentata ieri alla Festa del Cinema di Roma.