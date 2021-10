S’intitola ‘Io e te’ il nuovo brano di Achille Lauro in rotazione dal 22 ottobre

Sarà fuori da venerdì 22 ottobre su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica ‘Io e Te’, il nuovo singolo di Achille Lauro. Il brano, una ballad scritta dal cantautore, accompagna il lancio di Anni da Cane – un film di Fabio Mollo, prodotto da Notorious Pictures, disponibile dal 22 ottobre in esclusiva su Amazon Prime Video – che vede Achille Lauro non solo penna e voce di ‘Io e Te’ ma anche interprete in un cameo.

‘Io e Te’ inaugura la serie di grandi collaborazioni tra l’artista e Amazon Studios.

La cover di ‘Io e Te’