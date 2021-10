Greta Thunberg canta e balla al Climate Live: in delirio il pubblico – VIDEO

Modello per i ragazzi di tutto il mondo e non solo, Greta Thunberg continua a conquistare il suo pubblico uscita dopo uscita. L’ultima, in ordine cronologico, ha mandato in delirio i presenti del Climate Live.

A Stoccolma, la ragazza ha cantato e ballato sulle note di “Never gonna give you up” di Rick Astley, dopo aver incitato tutti al grido di “Non siamo estranei all’amore”, altro brano dell’artista. L’obiettivo resta sullo sfondo: alzare la voce affinché avvenga un cambiamento. Greta, così, fa riflettere e sorridere ed è impossibile non cantare con lei.

Il risultato è nel video che segue.