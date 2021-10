Le Iene, Francesca Michielin senza filtri: dai voti ai colleghi maschi alla fluidità

“Nei tuoi occhi”, per citare il titolo del suo ultimo singolo, è una delle artiste più promettenti della scena nostrana, juventina convinta e da sempre attenta ai diritti delle donne. Ora Francesca Michielin ha scelto di svelare ogni segreto rimasto e lo ha fatto ai microfoni de Le Iene.

La cantautrice, così, non si è risparmiata a nessuna domanda scomoda: dalla sua esperienza da veneta – è di Bassano del Grappa – con l’alcol al tatuaggio più imbarazzante che abbia sul corpo. Una riproduzione di Giove sul polso che, in realtà, assomiglia più ad un hamburger.

Ride e scherza Francesca nel dare i voti ai suoi colleghi maschi per la loro musica ma anche per la loro avvenenza. E nella lista finiscono Cesare Cremonini, Damiano dei Måneskin, Marco Mengoni, Carl Brave, Tommaso Paradiso e non solo. Si definisce, poi, fluida e aperta e parla di musica. Le sue risposte al video.

