Tauro Boys: “Quella volta in studio con Tutti Fenomeni…così abbiamo chiuso TauroTape3”

Qualche volta una storia può iniziare dalla fine. Ce la raccontano così i Tauro Boys, la loro, quella del loro ultimo mixtape. Il trio è su tutte le piattaforme con “TauroTape3”, ultimo capitolo di una trilogia iniziata nel 2017. Un lavoro variegato e quasi fantascientifico che affronta una realtà che è comune ad un’intera generazione, cresciuta a pane, internet e social.

Sullo sfondo Tauro City, un posto utopico dai confini perfetti in cui amore e amicizia prevalgono. E sono proprio questi elementi alla base di un tape che MXMLN, YangPava e Prince ci spiegano a distanza iniziando dalla fine appunto. Sì, perché – parlando di legami – è stata proprio la traccia realizzata con l’amico di sempre Tutti Fenomeni che ha chiuso i lavori del disco, ovvero “Where are u from”.

Di questo, del loro rapporto con i social e dell’urgenza di chiudere la trilogia ci hanno parlato i ragazzi.

La videointervista ↓