‘Salotto Salemi 2’ di Giulia Salemi arriva su Mediaset Extra? Ecco gli indizi

Il talk show più amato dell’anno arriva in tv?

‘Salotto Salemi’, il programma di Mediaset Play condotto da Giulia Salemi, potrebbe tornare con una seconda edizione sul canale Mediaset Extra.

Sebbene non ci sia ancora una conferma ufficiale, ci sono diversi indizi che lo lasciano pensare.

Da qualche giorno, Giulia Salemi ha fatto sapere ai suoi numerosi follower di Instagram di essere molto impegnata su un progetto, senza però svelare quale.

Vero è che, oltre a lavorare al GF Vip Party, la modella tornerà presto in tv nel nuovo show di Italia 1 “Back To School”, condotto da Nicola Savino. Potrebbero essere le registrazioni del programma l’impegno di cui parla?

Non è da escludere, certamente.

Tuttavia, questa estate un articolo del settimanale Chi dedicato a Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli riportava i loro impegni futuri: la partecipazione di Pier a Tale e Quale Show e il debutto di Giulia Salemi su Mediaset Extra per la seconda edizione di ‘Salotto Salemi’.

Infine, nelle sue ultime Storie Instagram, Giulia ha fatto il gesto del numero due con la mano… utilizzando anche l’icona della tv!

La “v” con le dita è un gesto solito di Giulia, quindi anche in questo caso potrebbe essere una coincidenza… chissà.

L’unica certezza è che al momento Mediaset Extra trasmette 24 ore su 24 il live del Grande Fratello Vip.

Quando si incastrerebbe “Salotto Salemi 2” nella programmazione?

Tante le domande, aspettiamo con impazienza nuovi dettagli!