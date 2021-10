“Ma chi ca∗∗o è questa?”, Marracash risponde al gossip su lui e Rosmy

“Ma chi ca∗∗o è questa????”. Non usa mezzi termini Marracash per commentare su Twitter il gossip che in questi giorni lo vede protagonista di una love story con Rosmy. A lanciare l’indiscrezione data per certa era stato Dagospia, parlando di una vera e propria relazione.

Un rapporto di cui il rapper, evidentemente, non ne conosceva l’esistenza. “Ma chi l’ha mai vista??”, scrive ancora l’artista aggiungendo non poche emoji che ridono. La cantautrice e attrice classe 1986, dal canto suo, aveva già commentato la notizia scrivendo nelle storie “Ma io non….” e “Lo scopriremo solo vivendo”.

Il finale di questa storia, dalle basi non proprio solide, l’ha raccontato ora Marracash ma siamo sicuri che il gossip ci aggiornerà comunque sui protagonisti.