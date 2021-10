Tommaso Zorzi, Chiara Francini e Priscilla nel nuovo promo di Drag Race Italia

Chi sarà la prima Italia’s Next Drag Superstar?

Lo scopriremo a novembre, quando su Discovery+ debutterà ‘Drag Race Italia’, la gara ‘più truccata’ del mondo.

Nel corso di 6 puntate, 8 concorrenti dovranno superare una serie di prove per portarsi a casa l’ambito titolo.



Vincitore di 24 Emmy Awards, lo show cult ideato da RuPaul arriva per la prima volta nel nostro Paese, e vedrà la partecipazione di 3 giudici d’eccezione: Tommaso Zorzi, Chiara Francini e Priscilla.

Un trio che promette scintille!

Drag Race

Drag Race è un reality show americano ideato e condotto da RuPaul. Il programma vede sfidarsi un gruppo di drag qeen per vincere 100.000 dollari e il titolo di America’s Next Drag Superstar.

La serie originale è in streaming su Netflix.