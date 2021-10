Beyoncé sta per tornare con un brano per il film su Venus e Serena Williams

Non è un segreto che Beyoncé nei mesi scorsi si sia chiusa in studio di registrazione per lavorare a nuove idee. Una di questa vedrà la luce il prossimo novembre. L’artista torna su tutte le piattaforme (e al cinema) con “Be alive”, brano colonna sonora dell’ultimo film di Will Smith.

“Una famiglia vincente – King Richard”, questo il titolo della pellicola, ha al centro la storia di Richard Williams: papà di Venus e Serena, le due campionesse di tennis che ha allenato e sostenuto sin da bambine. Alla regia Reinaldo Marcus Green.

Il brano di Beyoncé, che possiamo ascoltare in anteprima nel trailer di “King Richard”, è una ballad suonata al piano. La voce potente della popstar ci conduce in un mondo fatto di sfide da vincere per realizzare i propri obiettivi.