I Maneskin sulla tv americana: saranno ospiti di Jimmy Fallon al The Tonight Show

Dire che per loro il momento è d’oro sembra quasi riduttivo. Dopo aver scalato le classifiche mondiali, i Maneskin faranno la loro prima apparizione sulla tv americana, quella famosa, dove il 26 ottobre saranno ospiti di Jimmy Fallon nel ‘The Tonight Show’. Il programma satirico, che va in onda in seconda serata, è molto seguito negli Stati Uniti e sul suo divano si sono seduti artisti importanti conosciuti in tutto il mondo.

I Maneskin live a New York e Los Angeles

Oltre all’intervista, Damiano, Vittoria, Ethan e Thomas si esibiranno molto probabilmente sulle note della cover ‘Beggin’, al momento nella top 15 della Billboard Hot 100.

Dopo l’appuntamento allo show di Jimmy Fallon, la band romana si esibirà il 27 ottobre al The Bowery Ballroom di New York e l’1 novembre al The Roxy Theatre di West Hollywood (Los Angeles). Con l’anno nuovo invece, 15 gennaio, i Maneskin saranno di nuovo live a Los Angeles all’iHeartRadio ALTer EGO.