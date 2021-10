La figlia di Paul Walker si sposa: ad accompagnarla all’altare c’è Vin Diesel

Quando il padre, l’attore Paul Walker, è morto in un incidente d’auto, Meadow aveva solo 15 anni. Vin Diesel amico intimo e collega del papà nella saga cinematografica ‘Fast&Furious”, non l’ha mai abbandonata in questi otto anni, tanto da accompagnarla all’altare nel giorno delle sue nozze visibilmente emozionato.

La ragazza ora 22enne, fa la modella e ha sposato l’attore Louis Thornton-Allan nella Repubblica Dominicana. Le foto delle nozze sono state pubblicate in esclusiva dalla rivista ‘Vogue’. I due giovani si sono sposati con una cerimonia molto intima, al tramonto, a cui hanno preso parte pochissimi invitati (anche per colpa delle restrizioni dovute al covid).

Vin Diesel all’altare con Meadow Walker

Il saluto di Vin Diesel a paul Walker in Fast&Furious 7

Paul Walker è scomparso il 30 novembre 2013 a seguito di un incidente stradale mentre erano ancora in corso le riprese di Fast&Furious 7. La produzione decise di riscrivere la sceneggiature per adattarla al materiale girato dall’attore, protagonista indiscusso di Fast&Furious con l’amico e collega Vin Diesel. E proprio a Vin Diesel è spettato il compito più difficile: quello di dare l’ultimo addio a Paul Walker e al suo personaggio Brian O’Conner nella scena più toccante di tutta la saga.