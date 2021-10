Giulia Stabile balla ‘Quando nasce un amore’ e la dedica a sangiovanni

Ancora una esibizione da professionista per Giulia Stabile ad Amici 21, che nel pomeridiano di domenica 24 ottobre, ha dimostrato una coreografia di Veronica Peparini agli allievi, ballando sulle note di “Quando nasce un amore” di Anna Oxa.

Una performance acclamata dal pubblico in studio, che la ballerina ha condiviso anche sul suo profilo Instagram, accompagnando il video con una dedica speciale per sangiovanni.

“Questa è una piccola dedica per la persona che ha fatto nascere un amore ‘immenso e puro’ in me🥰”.