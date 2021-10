Amici 21, Valentin contro Todaro: “Quando chiudi una donna in una gabbia…”

E’ tornato l’amore tra Raimondo Todaro e Francesca Tocca. Dopo un anno di separazione, i due ballerini sono di nuovo una coppia, come dimostrato anche nell’ultimo pomeridiano di Amici 21.

I due, messi sotto pressioni dagli ospiti della puntata Pio e Amedo, si sono scambiati un bacio davanti al pubblico, confermando definitivamente il gossip sul ritorno di fiamma.

Tra i tanti commenti che sono arrivati dopo la puntata è spiccato quello di Valentin Dumitru, ex allievo di Amici 19 che ha avuto una storia proprio con Francesca.

Il ballerino ha pubblicato una storia su Instagram, lanciando una frecciatina non troppo velata contro Todaro.

Valentin, Francesca e Raimondo

Entrambi professionisti di ballo latino-americano, Raimondo Todaro e Francesca Tocca si sono sposati nel 2014 e dal loro amore è nata la loro figlia Jasmine.

La storia tra i due si è chiusa nel 2020. In molti hanno ipotizzato che la causa della loro rottura fosse stata Valentin Dumitru, allievo di Amici 19 con cui la ballerina iniziò una relazione dopo la separazione.

La storia tra i due iniziò nell’inverno del 2020, per poi chiudersi qualche mese dopo.