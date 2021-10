Gemello si mette alla prova con il canto nel nuovo singolo “Flashback”

Dopo “Un pezzo di universo” che lo ha visto collaborare con Coez e Gemitaiz, Gemello torna con “Fashback”, il brano che anticipa il suo nuovo progetto musicale in arrivo prossimamente.

Il rapper torna con un pezzo soffuso, un viaggio intimo tra i ricordi di una relazione ormai passata e che si pensava essere chiusa in un cassetto. “Ho bisogno che non torni e che sono solo sogni”, canta Gemello nel ritornello, consapevole che, per tornare al presente, nulla potrà tornare come prima. È un flusso di coscienza quello che il musicista romano canta non negando la malinconia per una storia di cui rimangono solo i ricordi.

“Con Flashback– racconta l’artista al secolo Andrea Ambrogio- mi sono messo alla prova davvero con il canto, in un ritornello che richiama i suoni Anni 80. Il brano ha un’atmosfera notturna, racconta di come un profumo, una sensazione dimenticata possa catapultarti nel passato, e rivivere come non fosse mai passata”.

Il singolo è disponibile su tutte le piattaforme dal 29 ottobre.