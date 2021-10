Arriva la collaborazione tra Skims di Kim Kardashian e Fendi

Skims, la linea di moda di Kim Kardashian, ha annunciato la collaborazione Fendi. La celebrity ha pubblicato sui suoi social alcuni scatti di Vanessa Beecroft della capsule collection con il marchio di lusso italiano. Un body verde mimetico e uno nero, un piumino con monogram della maison tor sur ton verde mimetico, un paio di calze nere sui cui sono stampati i loghi dei due brand. Questi sono solo alcuni dei capi di abbigliamento che fanno parte dell’attesissima collab.

“Vi presentiamo FENDI x SKIMS – una prima collaborazione nel suo genere che unisce il lusso di @Fendi con l’innovazione di @SKIMS“, ha scritto Kim su Instagram, sottolineando che la collezione sarà in edizione limitata e verrà lanciata il 9 novembre alle 6 AM PST tramite il proprio sito web www.fendiskims.com. Inoltre, sarà disponibile anche presso le boutique selezionate Fendi e nei rivenditori in tutto il mondo.

“L’idea della collaborazione è nata quando io e il mio team eravamo seduti attorno a un tavolo in studio a Roma. Improvvisamente, tutte le donne sono rimaste in silenzio e hanno iniziato a guardare i loro telefoni. Non sapevo cosa stesse succedendo, ma stavano aspettando il lancio della nuova collezione Skims. È stato allora che ho pensato: facciamo qualcosa insieme”, ha dichiarato Kim Jones, direttore creativo di Fendi.