Il 31 ottobre torna l’ora solare: si dorme un’ora in più

La notte tra il 30 e il 31 ottobre si dovranno riportare indietro di un’ora le lancette dell’orologio per il ritorno dell’ora solare. Il passaggio avverrà precisamente alle 3 del mattino di domenica (che torneranno ad essere le 2. I nuovi dispositivi che regolano la nostra vita, come pc, smartphone e televisori, sono predisposti per l’aggiornamento automatico. Manualmente bisognerà sincronizzare solo gli orologi analogici.

L’ora solare durerà fino a domenica 27 marzo 2022, quando si tornerà all’ora legale.

Ora solare: cosa cambia?

In sostanza, si torna all’ora “normale” della Terra.

Domenica dormiremo un’ora in più, ma fino al ripristino dell’ora legale avremo un’ora di luce in meno durante il giorno.

Quali sono gli effetti dell’ora solare?

Diversi studi hanno dimostrato che nei giorni successivi al passaggio da ora solare a legale e viceversa, può avvenire l’effetto jet lag, ossia qualche disturbo dovuto all’alterazione sonno-veglia.