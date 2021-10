Guida astrologica per cuori infranti, i protagonisti: “Sognare fino all’ultimo respiro” – VIDEO

Problemi in amore? Problemi nella vita in generale? La soluzione è nelle stelle o è davanti ai nostri occhi e siamo noi a non accorgercene? A metterci davanti a quest’ultima domanda è Guida astrologica per cuori infranti: la nuova serie italiana Netflix, in 6 episodi, creata da Bindu de Stoppani e diretta dalla stessa Bindu e da Michela Andreozzi. Prodotta da Italian International Film – Gruppo Lucisano e tratta dall’omonimo successo editoriale di Silvia Zucca edito da Casa Editrice Nord, la serie debutta oggi sulla piattaforma e in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo. Inoltre, è stata confermata la seconda stagione, le cui riprese sono già completate, in uscita prossimamente.

Amicizia, romanticismo, carriera, incontri surreali e vicende tragicomiche sono solo alcuni degli ingredienti di questa moderna commedia romantica che segue le vicende della protagonista Alice (Claudia Gusmano), alla ricerca del grande amore e della realizzazione lavorativa. L’incontro-rivelazione con l’amico Tio (Lorenzo Adorni) fa entrare l’astrologia nella sua vita e la spinge a lasciarsi guidare dalle stelle, portandola sempre più vicino al concretizzarsi dei suoi desideri.

Un po’ Bridget Jones e un po’ Jessica Day di New Girl. Così si presenta la protagonista di questa storia. Lei, forse, non lo sa ma è una specie di supereroina dei trentenni e delle trentenni. Il suo super potere è ‘normalizzare’, passateci il termine, la goffaggine (di femmine e maschi), l’insoddisfazione, l’essere alla costante ricerca di un posto nel mondo e anche praticare figuracce al livello agonistico (tipo vomitare sui pantaloni del capo). La forza e la bellezza di questa serie sta proprio nel personaggio di Alice. In questo momento più che mai abbiamo bisogno di figure come lei.

GUIDA ASTROLOGICA PER CUORI INFRANTI, LA STORIA

Poco più che trentenne e single (non per scelta), Alice lavora come assistente di produzione in un piccolo network televisivo, con ben poche possibilità di carriera, sebbene spesso lei sia la persona più competente nella stanza. Come se non bastasse, il suo ex ragazzo Carlo sta per sposarsi e diventare padre. A questo si aggiunge l’arrivo di Davide, il nuovo affascinante e misterioso direttore creativo, assunto con il severo compito di verificare la produttività del team. La vita di Alice però sta per cambiare completamente grazie all’incontro con Tio, un attore della soap opera di punta del network e sedicente guru dell’astrologia, destinato a diventare presto la sua personale Guida astrologica per cuori infranti.

GUIDA ASTROLOGICA PER CUORI INFRANTI, IL TRAILER

GUIDA ASTROLOGICA PER CUORI INFRANTI, CONOSCIAMO MEGLIO I PERSONAGGI

Alice Bassi (Claudia Gusmano): Bilancia, 35 anni

Perfezionista, estremamente romantica, con una predisposizione alle derive melodrammatiche, è una classica Bilancia. Perennemente in difficoltà dal punto di vista sentimentale, porta ancora le cicatrici del rapporto con Carlo, il suo ex, che l’ha lasciata da ormai due anni. In difficoltà anche sul lavoro, col suo ruolo da assistente di produzione alla Dora TV (una piccola società torinese) che le va sempre più stretto, Alice ha bisogno di trovare un modo per far ordine nel caos della sua vita.

Davide Sardi (Michele Rosiello): segno zodiacale non ancora rivelato, 42 anni

Davide è sicuro di sé, appassionato e generoso. Ha un fascino magnetico e misterioso, ed è il nuovo direttore creativo della Dora TV, dove è stato assunto per dare una sterzata creativa. È molto riservato, sceglie con oculatezza le persone a cui rivelare il proprio spirito appassionato e caloroso. Ed è questo contrasto a generare quell’alone di mistero che lo rende irresistibile.

Un alone di mistero che si estende al suo segno zodiacale: quando gli viene chiesto di che segno è, infatti, Davide risponde sempre in maniera molto evasiva, senza mai rivelare a nessuno questo particolare. E questo manda in crisi Alice, che smania per sapere se lei e Davide sono astrologicamente compatibili.

Tiziano “Tio” Falcetti (Lorenzo Adorni): Gemelli, 28 anni

Tio, in quanto Gemelli, è estroverso, loquace e sempre in movimento. Un po’ attore, un po’ istruttore di acquagym, ma soprattutto grande esperto di astrologia, utilizza le stelle per entrare in sintonia con le persone… che siano maschi o femmine poco importa.

L’incontro con Alice è fulminante: la loro intesa è naturale, immediata. Alice trova in lui la “guida astrologica” di cui aveva bisogno per orientarsi nelle difficoltà della vita, mentre Tio trova un’amica sincera, l’unica capace di spronarlo a diventare ciò che veramente è.

Carlo Barresi (Alberto Paradossi): Acquario, 36 anni

Carlo, il principale regista delle produzioni della Dora TV, è un uomo brillante, impulsivo e carismatico. Ha lasciato Alice perché non si vedeva nel ruolo del marito e padre di famiglia, e prima di tutto perché vedeva minacciata la sua libertà.

Ora, però, sta per metter su famiglia con Cristina, con la quale ha anche deciso di sposarsi. Due decisioni che, per quanto sostanziali, non sembrano tuttavia aver cambiato il suo modo di approcciarsi alla vita.

Paola Costa (Esther Elisha): Cancro, 35 anni

Come Cancro, Paola è nota per la sua lealtà, la sua profondità e il suo istinto genitoriale. È la custode dei segreti di Alice, della quale è da sempre la migliore amica. Sposata con Giovanni da 2 anni, è da 11 mesi madre del piccolo Sandro.

Dietro la sua apparenza di donna ambiziosa, pragmatica, Paola avverte il peso di tutti gli sconvolgimenti che si sono succeduti negli ultimi 2 anni. La maternità l’ha messa di fronte a una visione di sé futura che la disorienta: che tipo di madre sarà?