Il Collegio 6, il tema di Maria Sofia e la reazione dei compagni

A soli 16 anni ha già uno scopo ben preciso nella vita: cambiare il mondo.

Maria Sofia Federico ha conquistato il pubblico de Il Collegio 6, la nuova edizione del reality di Rai 2.

Nel suo tema portato a lezione, la giovane ha voluto parlare della mancanza di amore nei rapporti umani, e di come questo la faccia sentire.

Al termine della lettura, Maria Sofia si è commossa e si è lasciata andare ad un pianto liberatorio, tra le risatine di sottofondo di alcuni dei suoi compagni…

Maria Sofia contro Francesco Oppini

Maria Sofia si è fatta conoscere ancora prima della sua partecipazione al Collegio. Seguita da oltre 50mila persone su Instagram, sul suo profilo si batte per svariate cause sociali, dall’accettazione del proprio corpo ai diritti delle donne.

Inoltre, nelle scorse settimane è stata protagonista di una querelle con Francesco Oppini. Dopo aver visto il suo video di presentazione, il figlio di Alba Parietti ha fatto un commento poco galante nei suoi confronti: “Quando vedo queste cose, a volte, mi passa la voglia di avere figli“, aveva scritto.

Non è mancata la risposta al vetriolo di Maria Sofia, che ha ribattuto sottolineando l’importanza di cosa viene scritto sui social e del peso che questo può avere.

“Caro Francesco Oppini, se ho intenzione di cambiare il mondo (che è l’argomento principale con cui ho presentato la mia persona nel video che ti ha disturbato tanto) è anche per insegnare alle persone come te il giusto modo di relazionarsi agli altri impedendo che nessuno si senta più giustificato per ogni proprio errore dalla logica del branco. Non avete ragione se insultate (soprattutto ingiustificatamente) qualcuno e ciò non cambia nemmeno se siete in gruppo. Abbiate coscienza di ciò che dichiarate pubblicamente e riflettete sul valore morale delle vostre azioni prima di compierle perché ‘sono approvate dalla maggioranza’. E quanto a te, caro Francesco, spero che sarai più educato e consapevole nel momento in cui diventerai padre, altrimenti tuo figlio rischierebbe di diventare l’ennesimo bulletto di cui tanto parliamo con dispiacere nelle scuole seguendo un esempio simile”.

Poco dopo, Francesco ha replicato, scusandosi per quanto affermato in precedenza.