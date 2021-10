Anticipazioni pomeridiano Amici 21: nuovo ingresso a sorpresa

Nuovo appuntamento con il pomeridiano di Amici 21. La puntata è stata registrata il 27 ottobre ed andrà in onda domenica 31 settembre su Canale 5 a partire dalle 14.

Ospiti in studio Nek, che giudicherà le esibizioni dei cantanti, l’attore Giuseppe Zeno e Michele Bravi.

AMICI 21 SPOILER

Canto

La classifica di Nek: Il tema da portare per gli allievi di canto questa settimana era l’amore.

Rea si classifica prima, Ale all’ultimo posto. Dovrà quindi andare in sfida la prossima settimana.

Tra un’esibizione e l’altra, spazio alle sorprese: LDA riceve la chiamata del fratello.

Non ci sono state eliminazioni, ma un ingresso a sorpresa: entra come allieva Sissi, voluta dalla produzione.

Ballo

A causa del posizionamento basso delle ultime classifiche, Todaro ha chiesto agli altri prof di mandare in sfida Mattia, ma il ballerino ne esce vincitore.

Anche Christian e Guido vanno sfida, e entrambi riescono a superarla.

Dario ha vinto la prova TIM della settimana.

Come per il canto, anche nella categoria ballo non ci sono state eliminazioni.

Per tutte le anticipazioni, seguite il portale quellochetuttivoglionosapere.it e la pagina Twitter Amici News.