“My english not perfect”, figuraccia per Giarrusso al Parlamento europeo

Un discorso che fa acqua, o meglio, prosecco da tutte le parti. E’ quello di Dino Giarrusso (M5S), che non è riuscito a portare al termine il suo intervento al Parlamento europeo perché poco pratico con l’inglese. L’eurodeputato infatti, ha iniziato a parlare in italiano e quando gli è stato detto che non era possibile fare la traduzione simultanea perché non appariva in video, è andato in difficoltà: “I try it, i’m not perfect in english”, ha detto, per poi mollare definitivamente: “No, io non riesco a fare l’intervento in inglese perché l’ho scritto in italiano e non riesco a tradurlo. Non mi è stato detto che potevo farlo in inglese. Chiedo di poterlo fare in italiano, se possibile”.

Purtroppo il regolamento non prevedeva questa opzione e l’intervento di Giarrusso è saltato. Tra i primi a pubblicare il video della figuraccia è stata Selvaggia Lucarelli su Twitter: