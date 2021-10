X Factor, stasera i live. Paola Di Benedetto nuova conduttrice di Hot Factor

Definendola “una nuova avventura”, Paola Di Benedetto ha annunciato sui social il suo arrivo a Hot Factor. Sarà lei dunque a raccogliere il testimone di Daniela Collu e a raccogliere le impressioni a caldo dei giudici Emma, Mika, Hell Raton e Manuel Agnelli dopo le puntate live di X Factor.

Proprio questa sera, lo show targato Sky Uno entra nel vivo con la prima puntata in diretta. Ad esibirsi saranno i 12 cantanti selezionati dai giudici durante le audizioni, i bootcamp e gli home visit. Tra le novità di quest’anno la cancellazione delle categorie, quindi gli artisti non saranno divisi per età e genere.

Chi vedremo questa sera ai live di X-Factor?

SQUADRA DI EMMA

– gIANMARIA

– Vale LP

– Le Endrigo (band formata Gabriele Tura, Matteo Tura e Ludovico Gandellini)

SQUADRA DI HELL RATON

– Karakaz (band guidata da Michele Corvino)

– Versailles

– Edoardo Spinsante

SQUADRA DI MANUEL AGNELLI

– Bengala Fire (band formata da Mattia Mariuzzo, Andrea Orsella, Davide Bortoletto e Giovanni Zavarise)

– Erio

– Mutonia (band formata da Prostin, Fabio Teragnoli e Maurizio Tomaselli)

SQUADRA DI MIKA

– Westfalia (band formata da Vincenzo Destradis, Enrico Truzzi, Davide Paulis e Jacopo Moschetto)

– Nika Paris

– Fellow