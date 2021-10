I Maneskin live al Bowery Ballroom: sui social video e foto dei fan entusiasti

Dopo la partecipazione al The Tonight Show, ieri sera i Maneskin si sono esibiti al Bowery Ballroom, locale frequentato dai grandi della musica e definito da Rolling Stone US il miglior live club d’America. Prima della band nostrana infatti, si sono esibiti qui artisti del calibro di Patty Smith, Lana Del Rey, R.E.M e Red Hot Chili Peppers.

Damiano, Victoria, Ethan e Thomas hanno fatto scatenare i presenti interpretando i loro brani più celebri. Tra questi non potevano mancare ‘Beggin”, ‘Zitti e Buoni’ e ‘Mammamia’.

A Las Vegas con i Rolling Stones

L’evento di ieri anticipa il live dell’1 novembre al Roxy Theatre di Los Angeles e quello del 6 novembre all’Allegiant Stadium di Las Vegas dove i Maneskin si esibiranno in qualità di special guest dei Rolling Stones.

Il 14 novembre inoltre, i Maneskin prenderanno parte agli MTV Europe Music Awards previsti in Ungheria. All’evento la band romana parteciperà in qualità di performer e concorrerà per le nomination nelle categorie Best Italian Act, Best Group e Best Rock. In Italia, l’evento andrà in onda a partire dalle 20 con il Pre Show e dalle 21 con il Live Show su MTV (canale Sky 131 e in streaming su NOW) e su MTV Music (canale Sky 132 e 704).