ColourPop x The Nightmare Before Christmas, tutto sulla collezione di trucchi

Amanti della bellezza, Halloween si avvicina. ColourPop ha lanciato una collezione ispirata a The Nightmare Before Christmas, il film d’animazione del 1993 diretto da Henry Selick, ideato e co-prodotto da Tim Burton, per conto della Touchstone Pictures (di proprietà della The Walt Disney Company) e da Skellington Pictures, e distribuito dalla Buena Vista International. Scritto da Caroline Thompson, la trama vede protagonista Jack Skeletron, re delle zucche della Città di Halloween, che decide di dare una svolta alla sua vita per capire cos’è il Natale.

COLOURPOP X THE NIGHTMARE BEFORE CHRISTMAS

La nuova collezione di ColourPop in collaborazione con The Nightmare Before Christmas include: tre rossetti, una spugna di bellezza, due eyeliner, cristalli per il viso adesivi, un vasetto di gel glitterato, tre ombretti a base di gel e una palette di ombretti.

Rossetti

I tre rossetti sono disponibili in tre colori: tonalità Jack Skellington (rosso), tonalità Sally (fucsia) e tonalità Oogie Boogie (rosa nude).

Spugnetta

Della collezione fanno parte Zero Blending Sponge, che presenta un’illustrazione di Zero, l’omonimo cane fantasma di Jack Skeletron.

Eyeliner

Sono disponibili due colori: Scream Queen, un “nero classico” e Pumpkin King, che è descritto come “un bianco brillante”.

Cristalli per il viso

I cristalli per il viso autoadesivi Nightmare Before Christmas Face Crystals sono disponibili in una varietà di colori e dimensioni per aggiungere un po’ di brio a qualsiasi look della stagione .

Glitter per il viso

La collezione include un vasetto di gel glitterato per dare un tocco di shine ad ogni make-up.

Ombretti cremosi

Gli ombretti cremosi e shine della collezione sono tre: Lock è una miscela di riflessi viola, turchese e rosa caldo; Shock è un rosa caldo infuocato con accenti di verde acqua e argento; Barrel è una miscela di toni beige con riflessi argentati e verdi dai toni dorati.

Palette di ombretti

Questa collezione include una palette di 12 ombretti dalle tonalità eclettiche che vanno dai neutri scuri ai colori caldi fino ai luminosi.