Halloween, come intagliare una zucca

Anche se non fa parte delle nostre tradizioni, da oltre un decennio anche in Italia si festeggia Halloween.

Se inizialmente ci si mascherava per passare una serata in stile carnevalesco, oggigiorno le usanze americano stanno sempre prendendo più largo, con bambini che bussano alle porte per il “dolcetto o scherzetto” e tante feste a tema.

Anche molte case si trasformano in versione “horror”, con ragni, pipistrelli e Jack-o’-lantern che adornano le stanze.

Se stai pensando di entrare in pieno stile Halloween, puoi provare ad intagliare una zucca con le tue mani.

Ed è più facile di quello che sembra.

Come intagliare una zucca

Per prima cosa munisciti di una zucca, ovviamente, insieme a una matita (o un pennarello lavabile), un cucchiaio e un coltello. Questo sarà lo starter pack per la tua zucca Jack-o’-lantern.

Disegna un cerchio abbastanza grande intorno alla parte superiore e ritaglialo con un coltello (occhio a non farti male!).

Leva il “tappo” e mettilo da parte.

Ancora con il coltello, meglio uno più piccolo, inizia a tagliare la polpa interna e rimuovila con un cucchiaio e con molta pazienza. Aiutati anche con le mani.

Il passo successivo è quello della creatività: disegna la faccia che vuoi dare alla tua zucca. Quella più classica, è composta da occhi a triangolo e ghigno sdentato. Usa il coltello per intagliare dove disegnato e con una pezzetta inumidita, rimuovi eventuali tracce di matita/pennarello.

La tua zucca è fatta! Adesso manca il tocco finale: prendi una piccola candela, accendila e posala all’interno. Rimetti il “tappo” che hai levato all’inizio… et voilà! La tua zucca di Halloween è pronta!

Esistono tante versioni per realizzare un Jack-o’-lantern personalizzato: usa la tua creatività!