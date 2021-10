Piotta canta il femminicidio nella sua versione urban di ‘Lella’

E’ una delle canzoni più amate della tradizione popolare romana e non solo, ‘Lella’, eppure il suo testo racconta di un femminicidio feroce, commesso senza rimpianto. A cinquant’anni dalla sua nascita (scritta da Edoardo De Angelis e Stelio Gicca Palli), Tommaso Zanello in arte Piotta, ha voluto reinterpretare quel brano del 1969 (inizialmente censurato) rendendolo più buio e drammatico. Il risultato è un testo che emerge, imponente e violento, lontano dalle versioni più ‘leggere’ di autori famosi (come Lando Fiorini, Vianella, Claudio Baglioni e Paola Turci).

La versione di Piotta ‘Lella…e poi’

Il singolo curato da Zanello insieme al pianista Francesco Santalucia, s’intitola ‘Lella…e poi’. E’ una versione ‘urban’ dove al testo originale rimasto invariato, il rapper ha aggiunto una strofa sul protagonista, che ormai diventato ‘vecchio’, chiede a Dio di pagare il suo conto, senza però provare mai pentimento: “Cinquant’anni fa ero un pischello e mo so’ vecchio e stanco Dio, se m’ascorti, aprime che sargo (E te lo vojo di’). Te pago il conto, manname all’inferno. Brucerò nel fuoco eterno ma senza un rimpianto (Senza un rimpianto)”. Intervistato a Radio deejay Piotta ha raccontato “La mia strofa è una forma di catarsi, un modo di pentirsi più strafottente ma non è un pentimento cristiano’.

‘Lella…e poi’ il testo

Te la ricordi Lella, quella ricca?

La moje de Proietti er cravattaro

Quello che cor negozio su ar Tritone

Quello che cor negozio su ar Tritone

Te la ricordi? Te l’ho fatta vede

Quattr’anni fa e nun volevi crede

Che ‘nsieme a lei ce stavo proprio io

Che ‘nsieme a lei ce stavo proprio io

Te lo ricordi poi ch’era sparita

E che la gente e che la polizia

S’era creduta ch’era annata via

Co’ uno co’ più sordi der marito

E te lo vojo di’ che so’ stato io

E so’ quattr’anni che me tengo ‘sto segreto

E te lo vojo di’, ma non lo fa sape’

Non lo di’ a nessuno mai, tiettelo pe’ te (Tiettelo pe’ te)

Je piaceva anna’ ar mare quann’è inverno

E fa l’amore cor freddo che faceva

Però le carze nun se le tojeva

Però le carze nun se le tojeva

A la fiumara ‘ndo ce sta ‘r baretto

Tra le reti e le barche abbandonate

Cor cielo griggio a facce su da tetto

Cor cielo griggio a facce su da tetto

Na mattina ch’era l’urtimo dell’anno

Me dice co’ la faccia indifferente

“Me so’ stufata, nun ne famo gnente

Tirame su la lampo der vestito”

E te lo vojo di’ che so’ stato io

E so’ quattr’anni che me tengo ‘sto segreto

E te lo vojo di’, ma non lo fa sape’

Non lo di’ a nessuno mai, tiettelo pe’ te (Tiettelo pe’ te)

Tu non ce crederai, non c’ho più visto

L’ho presa ar collo e nun me so’ fermato

Che quanno è annata a terra senza fiato

Ner cielo da ‘no squarcio er sole è uscito

E io la sotteravo co ‘ste mano

Attento a non sporcamme sur vestito

Me ne so’ annato senza guarda’ indietro

Nun c’ho rimorsi e mo ce torno pure

Ma nun ce penzo a chi ce sta là sotto

Io ce ritorno solo a guarda’ er mare, solo a guarda’ er mare

Sotto questa pioggia inverno che me porta indietro

Sopra ‘sto tereno mollo sabbia gonfia de veleno

Scrivo un ultimo epitaffio in cielo come arcobaleno

Pensavo che era amore, ma non era vero (E te lo vojo di’)

Cinquant’anni fa ero un pischello e mo so’ vecchio e stanco

Dio, se m’ascorti, aprime che sargo (E te lo vojo di’)

Te pago il conto, manname all’inferno

Brucerò nel fuoco eterno ma senza un rimpianto (Senza un rimpianto)

E te lo vojo di’ che so’ stato io (So’ stato io)

E so’ quattr’anni che me tengo ‘sto segreto (Me tengo ‘sto segreto)

E te lo vojo di’, ma non lo fa sape’ (Non lo fa sape’)

Non lo di’ a nessuno mai, tiettelo pe’ te

Tiettelo pe’ te, tu tiettelo pe’ te

Sapevate che…

‘Lella’ è ripreso nei cori da stadio romani. Ad interpretare ‘Lella’ è stato anche Daniele De Rossi durante una cena con la Nazionale prima di Euro 2020. Questa la sua versione: