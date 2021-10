Le Queen sono pronte: Drag Race Italia arriva il 19 novembre su Discovery+

La gara più truccata del mondo sta per arrivare anche in Italia.

Prende il via il 19 novembre Drag Race Italia, l’acclamato show ideato da RuPaul vincitore di 24 Emmy Awards.

Nel corso di 6 puntate, 8 concorrenti dovranno superare una serie di prove per portarsi a casa l’ambito titolo.

In giuria 3 nomi d’eccezione: Tommaso Zorzi, Chiara Francini e Priscilla.

Il cast di Drag Race Italia



AVA HANGAR

DIVINITY

ELECKTRA BIONIC

ENORMA JEAN

FARIDA KANT

IVANA VAMP

LE RICHE

LUQUISHA LUBAMBA