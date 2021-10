Testamento (La resa dei conti), Bloody Vinyl mette in musica Gomorra – La serie

In occasione dell’uscita di Gomorra – Stagione finale, dal 19 novembre su Sky e in streaming su NOW, ultimo atto della premiata saga Sky prodotta con Cattleya che fin dalla sua prima stagione ha macinato consensi da ogni parte del mondo, esce per Columbia Records Italy/Sony Music Italy su tutte le piattaforme il 29 ottobre Testamento (La resa dei conti), brano di Bloody Vinyl – che vede protagonisti Slait, Low Kidd e Young Miles – featuring J Lord e Shari. Un’operazione speciale per un vero e proprio omaggio in musica e barre, in attesa della resa dei conti finale, alla serie italiana dei record. La storia di Gomorra – La serie e il rapporto di amore/odio fra Genny e Ciro vengono ripercorsi nel brano nei loro episodi più significativi, che ne hanno delineato l’immaginario ormai iconico e che sono parte anche del videoclip che accompagna il brano, che vede J Lord e Shari cantare sui momenti salienti di tutte e cinque le stagioni della serie Sky Original.

Testamento (La resa dei conti) è l’eredità delle strade di Napoli, immortalate da tantissime delle scene più famose e indimenticabili di Gomorra – La Serie. Un flow cupo e potente che cresce ed esalta barra dopo barra, con J Lord, rapper 17enne di Casoria, che ripercorre i momenti più memorabili del tormentato rapporto fra Ciro l’Immortale – interpretato da Marco D’Amore – e Genny Savastano – il boss interpretato da Salvatore Esposito – e Shari che in un chorus liberatorio e toccante apre una melodia in cui dare voce a tutte le emozioni trattenute da J Lord.

L’idea di Testamento è nata da Slait che ha diretto le operazioni decidendo di dar vita al brano insieme ai due amici e producer multi-platino Low Kidd e Young Miles, per un’operazione firmata Bloody Vinyl. Il rapper J Lord ha scritto le strofe, rigorosamente in napoletano, a preparare l’ingresso, nel chorus, di Shari, già ospite di Salmo ne L’angelo caduto del suo ultimo disco Flop.

La canzone esce venerdì 29 novembre per Columbia Records Italy/Sony Music Italy su tutte le piattaforme digitali, e si inserirà nell’ultimo progetto targato Bloody Vinyl, il disco di platino BV3.

TESTAMENTO, IL VIDEOCLIP

La musica rap ha da sempre accompagnato le scene cult di Gomorra – La Serie, con i brani dei Cosang, di Rocco Hunt, Enzo Dong, Luchè, Lucariello, Ntò e molti altri a puntellare le atmosfere musicali della serie rese iconiche anche dalla partitura originale dei Mokadelic, fra l’acidità e la tensione dell’elettronica e l’emotività dei momenti più riflessivi della colonna sonora da loro firmata.