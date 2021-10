Ghostbusters: Legacy, l’anteprima al Lucca Comics & Games

Ghostbusters: Legacy arriva in anteprima al Lucca Comics & Games domenica 31 ottobre. In occasione della proiezione speciale la Ecto-1, storica auto dei Ghostbusters, sarà a come tappa conclusiva del tour italiano dopo Roma e Milano. La macchina sarà esposta il 30 e 31 ottobre, presso i giardini di Villa Bottini. Il 31 ottobre, alle 18.30, si sposterà in Piazza del Giglio per la proiezione speciale.

L’atteso sequel della celebre saga degli Acchiappafantasmi, scritto da Jason Reitman & Gil Kenan, vede come protagonisti Mckenna Grace, la star di ‘Stranger Things’ Finn Wolfhard e Paul Rudd. Senza dimenticare il ritorno sul grande schermo dell’indimenticabile cast originale composto da Bill Murray, Dan Aykroyd e Sigourney Weaver.

GHOSTBUSTERS: LEGACY, LA TRAMA

Arrivati in una piccola città, una madre single e i suoi due figli iniziano a scoprire la loro connessione con gli Acchiappafantasmi originali e la segreta eredità lasciata dal nonno.

GHOSTBUSTERS: LEGACY, DATA DI USCITA

Ghostbusters: Legacy debutta il 18 novembre al cinema distribuito da Warner Bros. Entertainment Italia e prodotto da Sony Pictures.

GHOSTBUSTERS: LEGACY, TRAILER

GHOSTBUSTERS: LEGACY, POSTER