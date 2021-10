Ciro Priello ‘perde l’amore’ ma vince la puntata di Tale e Quale Show – VIDEO

Ciro Priello ha vinto la settima puntata di Tale e Quale Show interpretando Massimo Ranieri con Perdere l’amore. Un’esibizione che ha lasciato tutti senza parole, giuria compresa (composta da Loretta Goggi, Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e il quarto giudice speciale, il Lapo Elkann di Ubaldo Pantani). Al secondo posto i Gemelli di Guidonia nei panni dei Pooh e al terzo Stefani Orlando in quelli di Fiorella Mannoia. Nella prossima puntata, in programma il 5 novembre, il membro dei the Jackal si cimenterà con Ed Sheeran.

CIRO PRIELLO VINCE TALE E QUALE CON ‘PERDERE L’AMORE’ DI MASSIMO RANIERI