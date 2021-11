Willie Peyote, aggiunta una nuova data al tour 2022

Dopo i sold out di Roma, Firenze, Bologna e Milano, Willie Peyote chiude l’anno annunciando una nuova data al tour 2022. Si tratta di Venaria (TO) dove si esibirà al Teatro della Concordia il 18 febbraio.

Vincitore del premio della Critica Mia Martini all’ultimo Festival di Sanremo, Willie Peyote ha conquistato pubblico (ottenendo il disco di platino) e critica, con il brano ‘Mai dire mai (La Locura)’.

I biglietti per la nuova data sono già disponibili in tutte le prevendite abituali. L’artista durante i live sarà accompagnato dalla ALL DONE band formata da Luca Romeo (basso), Dario Panza (batteria), Daniel Bestonzo (tastiere synth), Enrico Allavena (trombone) e Damir Nefat (chitarra).

Questi gli appuntamenti in calendario:

2 febbraio 2022 ROMA Atlantico Live SOLD OUT

3 febbraio 2022 FIRENZE Tuscany Hall SOLD OUT

5 febbraio 2022 BOLOGNA Estragon SOLD OUT

6 febbraio 2022 BOLOGNA Estragon SOLD OUT

8 febbraio 2022 MILANO Alcatraz SOLD OUT

9 febbraio 2022 MILANO Alcatraz SOLD OUT