Cop26 di Glasgow: Biden crolla e schiaccia un pisolino durante gli interventi

Occhi chiusi e testa pesante. Così Joe Biden ha preso parte ai lavori della Cop26 in corso a Glasgow. Il presidente degli Stati Uniti è stato colto da un momento di stanchezza tanto da non riuscire a tenere gli occhi aperti neanche in presenza di giornalisti e telecamere. A svegliarlo è stato dopo qualche minuto un suo collaboratore. Il video dell’accaduto è diventato subito virale sui social e ha diviso il web: da una parte, gli utenti vicini ai repubblicani, non hanno perso l’occasione per definire l’episodio imbarazzante, dall’altra, quelli di orientamento democratico, hanno preso le difese del Presidente.

A discolpa di Biden, va detto che il primo uomo degli Stati Uniti era reduce da un tour de force che lo ha visto arrivare a Glasgow direttamente da Roma dove, nei giorni scorsi, ha preso parte al G20.